12 شركات تستحوذ على 90% من الوزن النسبي لمؤشر دبي المالي

المصدر: شريف اليماني – دبي

أعلن سوق دبي المالي عن نتائج المراجعة الدورية للمؤشر العام للسوق اليوم، والذي عدل فيه الأوزان النسبية للشركات المدرجة، واستحوذت 12 شركة على 90.43% من إجمالي الأوزان النسبية للمؤشر الذي يضم 37 شركة.

وأصبح أكبر وزن نسبي في المؤشر لكل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 20% لكل منهما، تلاه سهم إعمار العقارية بوزن بلغ 19.2%، ثم إعمار مولز بنسبة 5.28%، ثم ارامكس بوزن بلغ 4.9%، والإمارات للاتصالات المتكاملة بوزن 4.69%، ودبي للاستثمار بـ 4.26%، وإعمار للتطوير بنسبة 3.195%، والعربية للطيران بـ 2.95%، وداماك بـ 2.23%، ثم بنك المشرق بـ 2.12%، تلاه بنك دبي التجاري بنسبة 1.69%.

وأوضح سوق دبي المالي أن قياس وزن الشركة في المؤشر يتم من خلال قياس عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر من رأسمال الشركة، كما يعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية على أساس أخر سعر تداول للورقة المالية الذي سوف يضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق.

وأوضح البيان أنه تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 20%، وذلك عند إعداد عينة المؤشر للمرة الأولى، وذلك للحد من تأثر حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر.