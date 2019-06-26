«جميرا ليفنج».. امتداد طبيعي لـ «مدينة جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «مدينة جميرا ليفنج»، التابع لـ«دبي القابضة»، امتداداً طبيعياً للنجاح الكبير الذي حققته «مدينة جميرا»، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، كما أنه أول مشروع سكني فاخر متاح للتملك الحر في منطقة «أم سقيم» قبالة فندق «برج العرب» الفاخر.

ويغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 3.85 ملايين قدم مربعة، ويتألف من مجمعات سكنية مؤلفة من مبانٍ متصلة ببعضها بعضاً عبر ممرات مشاة ومسارات مخصصة للجري. ويستوحي المشروع تصاميمه من «منتجع مدينة جميرا»، إذ يمزج بين الحداثة العصرية والطراز المعماري التقليدي لمدينة دبي. وسيتم ربط المشروع مباشرة بـ«سوق مدينة جميرا»، عبر جسر مشاة مكيف.

وسيتم تطوير المشروع على مراحل عدة، فيما بدأت الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى العام الجاري، على أن يتم تسليمها بعد 30 شهراً.