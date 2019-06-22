بطء في الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 4.25 وستة دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وحققت أسعار الذهب الحالية الحدود الأعلى لها منذ بداية يناير 2019، وحتى 20 يونيو الجاري، بحسب بيانات رصدتها «الإمارات اليوم».

وقال مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات إن الارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب أخيراً، تسببت في بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، مع تنامي بيع العملات والمشغولات الذهبية المستعملة في الأسواق.

مشغولات مستعملة

وتفصيلاً، قال مدير محل «ماشوم» للمجوهرات، راجو باهي، إن هناك حالة من الإحجام لدى معظم المتعاملين حالياً عن شراء مشغولات ذهبية جديدة، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، والتي تعد الأعلى منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الزيادات السعرية الجديدة دعمت من تنامي ظاهرة بيع العملات والمشغولات الذهبية المستعملة، للاستفادة من الفروق السعرية.

ولفت إلى وجود إقبال محدود من قبل المتعاملين على بيع السبائك الذهبية التي بحوزتهم، مترقبين زيادات سعرية جديدة.

بطء الطلب

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي» ديب سوني، إن الزيادات السعرية الأخيرة للذهب عزّزت من بطء الطلب على شراء المشغولات الجديدة، خصوصاً مع دخول فصل الصيف وتأثيراته في حركة السياحة. واتفق في أن مواصلة الذهب في تسجيل ارتفاعات سعرية جديدة، حفزت عدداً من المتعاملين على بيع بعض العملات والسبائك الذهبية قليلة الوزن، للاستفادة من الفروق السعرية، والحصول على سيولة مالية.

أمّا مسؤول المبيعات في محل «ناشونال للمجوهرات»، أونيل سوني، فأكد أن الأسواق تشهد حالياً إقبالاً ملحوظاً على بيع متعاملين للعملات والمشغولات الذهبية المستعملة، بعد الزيادات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، والتي تُعد الأعلى لها منذ فترة كبيرة.

ورأى أن استمرار الأسعار عند مؤشراتها الحالية أو تسجيل زيادات سعرية جديدة، سينشط حركة إقبال المتعاملين على بيع سبائك الذهب.

أسعار الغرامات

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً أول من أمس، 167.25 درهماً بارتفاع قيمته ستة دراهم مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 157.25 درهماً، بزيادة قدرها 5.25 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 150 درهماً بارتفاع بلغ خمسة دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 128.5 درهماً بزيادة بلغت 4.25 دراهم.