«سيتي لاند مول».. تسوُّق وسط الطبيعة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يمتد مشروع «سيتي لاند مول» الذي تطوره مجموعة «سيتي لاند» على مساحة 2.2 مليون قدم مربعة في منطقة «دبي لاند» قرب القرية العالمية.

ويقدم المركز التجاري الجديد، الذي تبلغ كلفته 1.47 مليار درهم، فكرة جديدة للترفيه العائلي تمزج بين التسوق من أفضل العلامات التجارية العالمية مع الحفاظ على الطبيعة، حيث يتوسط المشروع المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل حديقة مركزية.

وتعد حديقة «سنترال بارك» المركزية المفتوحة التي تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربعة من أهم ما يتفرد به «المول» الجديد، حيث ستكون الحديقة متنفساً مهماً لعشاق الطبيعة، لمشاهدة تشكيلة واسعة من النباتات والأشجار النادرة. وستتضمن الحديقة الجديدة حديقة «ميراكل جاردن» مُصغرة، إلى جانب حديقة يوجد فيها أشجار عمرها يزيد على 300 عام.