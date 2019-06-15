ارتفاع الذهب يحفّز بيع المشغولات المستعملة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، أن الأسواق تشهد حالياً حركة إقبال نشطة على بيع المشغولات الذهبية المستعملة، للاستفادة من فروق الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الحدود السعرية للذهب حالياً تُعد الأعلى منذ ما يجاوز 10 أسابيع، ما حفّز عدداً من المستهلكين على إعادة بيع مشغولاتهم الذهبية، مع بطء في الطلب على شراء مشغولات ذهبية جديدة. وسجلت أسعار الذهب في أسواق دبي والشارقة أمس استقراراً في مؤشراتها، بشكل مماثل لنهاية الأسبوع الماضي، التي سجلت زيادات سعرية وصلت إلى 7.25 دراهم للغرام مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

مشغولات مستعملة

وتفصيلاً، قال مدير محل «مجوهرات دهكن»، أشوك بويت، إن الأسواق شهدت أخيراً بطئاً ملحوظاً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، يقابله إقبال لافت على بيع المتعاملين لمشغولات ذهبية مستعملة، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب حالياً، والتي تُعد الأعلى منذ ما يجاوز 10 أسابيع.

وأرجع حالة البطء في الأسواق إلى عوامل عدة تتعلق بالزيادات السعرية الكبيرة التي يسجلها الذهب عالمياً، ودخول فصل الصيف وتأثيره في حركة السياح، فضلاً عن بدء موسم العطلات والسفر، لافتاً إلى أن الأسواق شهدت رواجاً كبيراً في مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال عطلة عيد الفطر التي امتازت بطول فترتها، ما كان لها تأثيرات إيجابية في المبيعات.

اضطرابات عالمية

من جهته، قال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن استمرار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة نتيجة الاضطرابات العالمية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كانت له تأثيرات سلبية في حركة الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة التي شهدت مظاهر بطء ملحوظة، لكنه في المقابل دعم إقبال المتعاملين على بيع مشغولاتهم الذهبية المستعملة للاستفادة من الفروق السعرية المرتفعة للذهب، سواء للحصول على سيولة مالية أو لبيع موديلات قديمة، والانتظار حتى تسجيل الذهب انخفاضات سعرية محفزة لشراء موديلات حديثة.

وأشار إلى أن معظم المتعاملين المهتمين بالسبائك والعملات الذهبية لايزالون يترقبون تسجيل ارتفاعات جديدة بنسب أكبر، حتى يقبلون على بيع ما بحوزتهم من سبائك.

في السياق نفسه، قال مدير محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إنه «على الرغم من معدلات النشاط الكبيرة التي سجلتها منافذ البيع خلال عطلة عيد الفطر، لهدايا المشغولات والمجوهرات، فإن الأسواق تشهد حالياً حالة بطء في الطلب على شراء مشغولات جديدة، مع استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، وعدم وجود محفزات من مناسبات أو مواسم تحرك الطلب».

واتفق مع نظيريه في أن منافذ البيع تشهد حركة ملحوظة في الإقبال على بيع المشغولات الذهبية القديمة للاستفادة من الارتفاعات السعرية.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، استقراراً في مؤشراتها بشكل مماثل لنهاية الأسبوع السابق. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 161.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 152 درهماً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 145 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 124.25 درهماً.