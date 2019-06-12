«بيتش فرونت».. 10 ملايين قدم مربعة على البحر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع شركة إعمار العقارية «بيتش فرونت»، الذي يضم أكثر من 20 برجاً سكنياً، إضافة إلى فندق فاخر، واحداً من أهم المشروعات تحت الإنجاز.

ويقع المشروع الجديد في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، ضمن المشروع الضخم الذي تطوره شركة «مراس» في المنطقة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يوجد على واجهة بحرية بين منطقتي «جميرا بيتش ريزيدنس» و«نخلة جميرا».

ويمتد مشروع «بيتش فرونت» على مساحة تقدر بنحو 10 ملايين قدم مربعة، ويشمل العديد من المرافق العصرية.

كما يضم المشروع مجموعة من 27 برجاً محاطاً بشواطئ رملية تطل على مياه الخليج العربي.

يشار إلى أن «إعمار العقارية» بدأت تطوير أول برج من هذا المشروع السكني، وهو برج «إعمار فيستا 1»، الذي من المتوقع تسليمه مع حلول أغسطس من عام 2021.