«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية خاصة بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، موضحة أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من أمس وإلى 24 يونيو الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 أبريل 2020.

وأضافت الشركة في بيان، أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان تبدأ من 1795 درهماً، وإلى المالديف من 2695 درهماً، وإلى كراتشي من 1075 درهماً، وإلى سنغافورة من 2085 درهماً، وإلى ملبورن من 5265 درهماً، وإلى بوسطن من 4565 درهماً، وإلى موريشيوس من 3385 درهماً، وإلى اسطنبول من 2395 درهماً، وإلى ميونيخ من 2445 درهماً، وإلى برشلونة من 2995 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من دبي إلى عمّان من 5995 درهماً، وإلى المالديف من 6995 درهماً، وإلى كراتشي من 3495 درهماً، وإلى سنغافورة من 11 ألفاً و545 درهماً، وإلى ملبورن من 18 ألفاً و495 درهماً، وإلى بوسطن من 17 ألفاً و595 درهماً، وإلى موريشيوس من 9495 درهماً، وإلى اسطنبول من 9495 درهماً، وإلى ميونيخ من 13 ألفاً و495 درهماً، وإلى برشلونة من 14 ألفاً و995 درهماً.

ويتأهل عملاء «طيران الإمارات»، الذين يشترون تذاكرهم بموجب هذا العرض، لدخول السحب للفوز بإقامة فندقية فاخرة في أحد فنادق النجوم الخمس بدبي، والتي تشمل «بالازو فرساتشي»، و«دبليو النخلة»، و«إيميرالد بالاس كيمبنسكي النخلة».

ويحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر السعر الأكثر مرونة حتى 15 يوليو المقبل على مواصلات مجانية، إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات من المطار بعد عودتهم عبر تطبيق «أوبر»، على ألّا تتعدى كلفة الرحلة 120 درهماً. كما يحصل مسافرو تذاكر السعر المرن على خصم يصل إلى 50% على المواصلات إلى مطار دبي من أي مكان في دبي والعودة، على ألّا تتعدى قيمة الخصم 60 درهماً.

وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض.