"طيران الإمارات" تطلق عروضا لرحلات الصيف تبدأ من 1795 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت "طيران الإمارات" عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 24 يونيو الجاري على أن يتم السفر حتى 30 أبريل 2020.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان من 1795 درهماً وإلى المالديف من 2695 درهماً وإلى كراتشي من 1075 درهماً وإلى سنغافورة من 2085 درهماً وإلى ملبورن من 5265 درهماً وإلى بوسطن من 4565 درهماً وإلى موريشيوس من 3385 درهماً وإلى اسطنبول من 2395 درهماً وإلى ميونيخ من 2445 درهماً وإلى برشلونة من 2995 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من دبي إلى عمّان من 5995 درهماً وإلى المالديف من 6995 درهماً وإلى كراتشي من 3495 درهماً وإلى سنغافورة من 11545 درهماً وإلى ملبورن من 18495 درهماً وإلى بوسطن من 17595 درهماً وإلى موريشيوس من 9495 درهماً وإلى اسطنبول من 9495 درهماً وإلى ميونيخ من 13495 درهماً وإلى برشلونة من 14995 درهماً.

ويتأهل متعاملي "طيران الإمارات"، الذين يشترون تذاكرهم بموجب هذا العرض لدخول السحب للفوز بإقامة فندقية فاخرة في أحد فنادق النجوم الخمس بدبي، والتي تشمل بالازو فرساتشي، دبليو النخلة، إيميرالد بالاس كيمبنسكي النخلة، وفندق العنوان مارينا.

ويحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر السعر الأكثر مرونة حتى 15 يوليو المقبل على مواصلات مجانية، إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات من المطار بعد عودتهم عبر تطبيق أوبر (على ألّا تتعدى تكلفة الرحلة 120 درهماً).

كما يحصل مسافرو تذاكر السعر المرن على خصم يصل إلى 50% على المواصلات إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في دبي والعودة (على ألّا تتعدى قيمة الخصم 60 درهماً).

وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض.