الذهب يرتفع ويسجل أول مكسب شهري منذ يناير 2019

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية منذ يناير 2019، بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن، بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم على جميع الواردات الآتية من المكسيك، ما أجّج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما أن تضافر خطر الرسوم الجديدة، مع سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، الشهر الجاري، وحرب التجارة الممتدة بين الصين والولايات المتحدة، أفضى إلى رهانات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة العام الجاري.

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعاً نسبته 0.5% إلى 1294.72 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليزداد السعر نحو 0.9% منذ بداية مايو 2019. والمعدن بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضاً، إذ بلغت مكاسبه نحو 0.8% الأسبوع الماضي. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% لتصل إلى 1294.70 دولاراً للأوقية. وقال المحلل في «ديلي إف.إكس»، ديفيد سونغ، إن «تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أميركية على المكسيك، أوقد شرارة بعض المخاوف في السوق. وإذا كان لنا أن نستقي العبرة من المفاوضات الأميركية الصينية فإن هذا قد يمتد لفترة طويلة جداً».

وأضاف: «سنرى في ظل مثل هذا السعي الحثيث من إدارة ترامب، ما إذا كان مجلس الاحتياطي سيظل متحلياً بالمرونة الضرورية للبقاء على وضع الترقب والانتظار».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ازدادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.54 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه صوب خسائر للشهر الرابع على التوالي.