دبي تستقطب 6.26 ملايين زائر دولي خلال 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأن الإمارة استقبلت 6.26 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع عدد الغرف الفندقية بنهاية أبريل 2019، ليصل إلى 118 ألفاً و449 غرفة.

وبحسب البيانات، حلت الهند في المركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري، مسجلة 726 ألف زائر، تلتها السوق السعودية بإجمالي 550 ألف زائر.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 6.26 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 6.09 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية أبريل الماضي ليصل إلى 118 ألفاً و449 غرفة، مقارنة بـ110 آلاف و274 غرفة نهاية أبريل 2018، تمثل نمواً نسبته 7.41%.

ووفقاً لبيانات الدائرة، ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية أبريل 2019، ليصل إلى 722 منشأة، مقارنة مع 690 منشأة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 4.64%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 11.52 مليون ليلة، مقارنة بـ10.96 ملايين ليلة، بنسبة نمو 5.11%، فيما وصل متوسط إشغال الغرف إلى 83%.

وبلغ متوسط مدة إقامة الزائر الواحد 3.5 ليالٍ، في حين وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية إبريل الماضي إلى 493 درهماً، بينما وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 412 درهماً.

وحلت الهند في المركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري، مسجلة 726 ألف زائر، تلتها السعودية بإجمالي 550 ألف زائر، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ439 ألف زائر، تلتها الصين وسلطنة عمان بـ369 و356 ألف زائر لكل منهما على التوالي.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن منطقة أوروبا الغربية احتلت قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، مستحوذة على 23% من إجمالي عدد زوار الإمارة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في حين بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 17%، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية من إجمالي أعداد الزوار إلى دبي الفترة بين يناير وأبريل العام الجاري نحو 10%، تلتها السوق الأميركية بنسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5% مقابل 2% للقارة الأسترالية.

- الهند تتصدّر أكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي.

11.5

مليون ليلة فندقية

سجلها زوار دبي

في 4 أشهر.