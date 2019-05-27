رحلات يومية بين مطار العين الدولي وجدّة في العشر الأواخر من رمضان

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل رحلات جوية يومية تربط بين مطار العين الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وستبدأ الرحلات الجوية التي تسيّرها الاتحاد للطيران، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، وذلك بهدف تسهيل أداء مناسك العمرة للراغبين بذلك خلال شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة الطلب على الرحلات المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية خلال الشهر الفضيل.

وستسيّر الاتحاد للطيران رحلاتها اليومية على متن طائرات "إيرباص إيه 330"، والتي ستنطلق يومياً من مطار العين الدولي عند الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي عند الساعة 3:20 ظهراً بالتوقيت المحلي. أما رحلات العودة فتنطلق من مطار الملك عبد العزيز الدولي عند الساعة 4:20 ظهراً بالتوقيت المحلي، لتصل مطار العين الدولي عند الساعة 8:05 مساءً بالتوقيت المحلي.