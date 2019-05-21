«دبي المالي» ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يونيو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم سوق دبي المالي مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يومي 10 و11 يونيو المقبل، بالتعاون مع بنك HSBC وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، والذي ينظمه البنك بمشاركة ما يزيد على 200 مؤسسة عالمية.

ويتيح المؤتمر الفرصة لممثلي 9 شركات رائدة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، لاستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها. وأبدت المؤسسات الاستثمارية العالمية حرصاً شديداً على الالتقاء بهذه المجموعة المنتقاة من الشركات نظراً لالتزامها المتزايد بتطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة وانفتاحها الكبير على المجتمع الاستثماري محلياً وعالمياً.

وسيترأس رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، الوفد المشارك في المؤتمر ويضم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين ومدراء علاقات المستثمرين في الشركات المشاركة، وهي: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، أرامكس، داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، وشركة سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم: «تعد مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين المنصة الرئيسة للتفاعل بين الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وتسهم تلك المؤتمرات بصورة كبيرة في جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الصلات بين الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري. وعمل (السوق) في إطار استراتيجية 2021، التي يطبقها بنجاح كبير منذ العام 2017، على مساندة جهود الشركات المدرجة من أجل اعتماد أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة بما يلبي تطلعات قاعدة مستثمريها الحاليين والمحتملين».

وأضاف: «شهد الربع الأول من العام الجاري اجتذاب 654 مستثمراً جديداً، من بينهم 64 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 843 ألفا و778 مستثمراً.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في السوق إذ استحوذوا على 53.3% من تداولاته خلال الربع الأول من العام 2019 بصافي استثمار قدره 680 مليون درهم، كما وصلت ملكيتهم إلى ما نسبته 18.4% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية الربع الأول».

يشار إلى أن نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق وصلت إلى 83.4% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 53.2%.