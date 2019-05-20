5.2 مليارات درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

سجلت التداولات العقارية في إمارة الشارقة نحو 5.2 مليارات درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 13 ألفاً و195 معاملة، منها 1131 معاملة بيع بإجمالي مساحة بلغت 10 ملايين قدم، وذلك بحسب تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وقال المدير العام للدائرة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها»، مشيراً إلى أن القوانين والقرارات الاتحادية والمحلية المحفزة للاستثمار أسهمت في الحفاظ على مستوى الاستثمار العقاري بالدولة، في ظل التحديات القائمة.

وأوضح الشامسي أن «حجم التداول العقاري في الإمارة وصل إلى 5.2 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذ الفرع الرئيس في مدينة الشارقة على 95.3% من إجمالي حجم التداول المسجل مع وصوله إلى 4.9 مليارات درهم، فيما شكل حجم التداول في بقية الفروع 4.7% من الإجمالي، إذ حقق فرع المنطقة الوسطى 2.4%، بينما حقق فرع خورفكان 1% في حين حقق فرع كلباء 1.3% من إجمالي حجم التداول».

وبيّن أن فبراير الماضي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التداولات الذي وصل فيه إلى 2.2 مليار درهم، تلاه مارس

بـ1.7 مليار درهم، بينما وصل حجم التداول خلال يناير إلى 1.3 مليار درهم.

وأضاف الشامسي أن «عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة بلغ خلال الربع الأول 1131 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها، وتصدّرتها مناطق مويلح التجارية والخان والنهدة وحوشي و(المجاز 3)».

وتابع أنه «بالنسبة للمنطقة الوسطى، فتصدّرت منطقة (الطيبة 2)، تلتها منطقة (البحائص)»، لافتاً إلى أنه في ما يخص مدينة خورفكان، حلّت منطقة الحراي الصناعية في المركز الأول بعمليات البيع، تلتها منطقة اللؤلؤية، وتصدّرت منطقتا صناعية كلباء والساف عمليات البيع في مدينة كلباء.

وأفاد الشامسي، بأن العقارات السكنية تصدرت من حيث حجم التداولات، خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها العقارات التجارية والصناعية والزراعية على التوالي. وأشار إلى أن مجموع معاملات الرهن في مختلف مناطق الإمارة، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 996 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.97 مليار درهم، لافتاً إلى أن 31 جنسية من مختلف الدول استثمرت في الإمارة خلال الفترة نفسها.