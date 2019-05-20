اقتصادية دبي: منفذ البيع يتحمّل أي خطأ في الإعلانات والعروض الترويجية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

دعت اقتصادية دبي منافذ البيع والمراكز التجارية إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم زيادتها، خصوصاً خلال المناسبات العامة، مؤكدة أن منفذ البيع يتحمّل أي خطأ في الإعلانات والعروض الترويجية.

وأوضحت أن فريقاً من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أجرى زيارات ميدانية واجتماعات مكثفة مع مسؤولين في عدد من منافذ البيع الرئيسة، بهدف زيادة الالتزام، ورفع مستوى الوعي التجاري في الأسواق المحلية، والعمل على الحد من المخالفات المتكررة، والأخطاء التي يتم رصدها من قبل المفتشين.

الأسعار المعلنة

وأكد مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في اقتصادية دبي، خالد راعي البوم، أن الزيارات استهدفت منافذ البيع الكبيرة في الإمارة، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة المخالفات التي تم رصدها خلال عام 2018 والربع الأول من عام 2019.

وأضاف أن من أبرز تلك المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، إذ يوجد اختلاف بين السعر المعلن على المنتج في العرض، مع السعر الحقيقي عند صندوق الدفع (الكاشير)، مشيراً إلى أن الملاحظة الثانية كانت تتعلق بالعروض الترويجية الخاصة بالمنتجات والسلع المعروضة في منفذ البيع، والاشتراطات المتعلقة بها وصدقية بعضها من حيث الأسعار.

وأوضح أنه جرى التأكيد على ضرورة تحديث الأسعار المعلنة، وتوافقها مع السعر الحقيقي في فاتورة الشراء بعد القيام بعملية الدفع، مشدداً على أنه ينبغي على المسؤول في منفذ البيع متابعة الأسعار وتحديثها، حفاظاً على حقوق المستهلكين.

العروض الترويجية

ودعا المسؤولين في منافذ البيع إلى ضرورة التأكد من العروض الترويجية المعلن عنها في المنافذ، حيث يتحمّل منفذ البيع أي خطأ في هذه الإعلانات والعروض الترويجية، لافتاً إلى أنه تم رصد بعض الحالات مسبقاً، لاسيما في عرض «اشتر اثنين أو مجموعة بسعر أقل»، إذ إنه عند مقارنة سعر المنتج كحزمة (سعر العرض الترويجي)، وجد أنه يفوق سعر المنتج لو تم شراؤه بالقطعة منفرداً (السعر الأصلي والكمية نفسها).

وأكد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على زيادة الوعي والالتزام التجاري، وحث التجار على الالتزام والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وتابع: «خلال زيارتنا لمنافذ البيع ومقابلتنا للمسؤولين، تبيّن مدى اهتمامهم بالموضوع، وحرصهم على التعاون والالتزام والإسهام الفاعل في زيادة ثقة المستهلكين».

مقارنة الأسعار

ودعا المستهلكين إلى ضرورة مقارنة أسعار المنتجات في منافذ البيع والتأكد من سلامتها، وتوافقها مع فاتورة الشراء عند الدفع، فضلاً عن ضرورة التأكد من العروض الترويجية من حيث الأسعار، وتاريخ انتهاء المنتج، لضمان الحصول على منتجات وسلع تتوافق مع متطلباتهم.

وخاطب المستهلك قائلاً: «في حال تم رصد حالة عدم توافق، لا تتردد في التواصل مع حماية المستهلك في اقتصادية دبي، ليتسنى لنا متابعة ومعالجة الموضوع وتنبيه منفذ البيع».

• مناقشة المخالفات التي تم رصدها خلال 2018 والربع الأول من 2019.