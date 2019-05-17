2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 827 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 79 مبايعة لأراضٍ بقيمة 700 مليون درهم، و748 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 900 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.3 مليار درهم.

وأشارت الدائرة في التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر أمس إلى أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 74 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 35 مليون درهم، كما سجلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثماني مبايعات بقيمة 73 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 63 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.