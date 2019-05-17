«نستله»: محادثات مع «إي.كيو.تي» و«أبوظبي للاستثمار» لبيع وحدة العناية بالبشرة

المصدر: زيوريخ - رويترز

أفادت شركة «نستله»، أمس، بأنها تجري مفاوضات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة لكونسورتيوم تقوده شركة «إي.كيو.تي بارتنرز» وجهاز أبوظبي للاستثمار في صفقة قيمتها 10.2 مليارات فرنك سويسري (10.12 مليارات دولار).

وذكرت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الصفقة المقترحة مع شركة الاستثمار المباشر «إي.كيو.تي» ووحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار في النصف الثاني من العام الجاري، وستكون مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية.

وأعلنت «نستله»، أكبر مجموعة للأغذية المعلبة في العالم، في بيان أنها ستصدر تحديثا بشأن كيفية استخدام حصيلة الصفقة وهيكل رأس المال الخاص بها مستقبلاً حينها.

وكانت «رويترز» وصحيفة «فايننشال تايمز»، ذكرتا أول من أمس، أن «إي.كيو.تي» تضع اللمسات النهائية على الصفقة.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لـ«نستله»، مارك شنايدر، طرح وحدة العناية بالبشرة للبيع في سبتمبر الماضي مع تحول المجموعة للتخلي عن القطاعات الضعيفة الأداء في محاولة للتصدي لانتقادات من مستثمر نشط يطالب بالإصلاح.

وتبيع وحدة العناية بالبشرة التابعة لـ«نستله» منتجات منها «سيتافيل» و«برواكتف» للبشرة و«ريستيلان» لعلاج التجاعيد وأدوية لعلاج أمراض جلدية.

وتأسست وحدة «نستله» للعناية بالبشرة عام 2014 حين اشترت الشركة حصة «لوريال» في مشروعهما المشترك «جالديرما».

- قيمة الصفقة

تبلغ 10.12

مليارات دولار.