«طيران الإمارات» تُطلق عروضاً سعرية تزامناً مع عيد الفطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات، تزامناً مع عيد الفطر، للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من يوم أمس، ولغاية 30 مايو الجاري، على أن يتم السفر حتى 29 فبراير 2020. ووفقاً لتلك العروض، تبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى لندن من 2445 درهماً، وإلى بانكوك من 1995 درهماً، وإلى باريس من 2995 درهماً، وإلى طوكيو من 3995 درهماً، وإلى إسطنبول من 2395 درهماً، وإلى الدار البيضاء من 2145 درهماً، وإلى لوس أنجلوس من 4895 درهماً، وإلى الكويت من 795 درهماً، وإلى جدّه من 1225 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 12 ألفاً و645 درهماً إلى لندن، ومن 10 آلاف و495 درهماً إلى بانكوك، ومن 15 ألفاً و995 درهماً إلى باريس، ومن 14 ألفاً و495 درهماً إلى طوكيو، ومن 12 ألفاً و495 درهماً إلى إسطنبول، ومن 13 ألفاً و495 درهماً إلى الدار البيضاء، ومن 22 ألفاً و995 درهماً إلى لوس أنجلوس، ومن 3595 درهماً إلى الكويت، ومن 4995 درهماً إلى جدّه، ومن 18 ألفاً و995 درهماً إلى بريسبين.

وأكدت الناقلة أنه يمكن للمسافرين الحجز إلى بانكوك مع «الإمارات للعطلات»، للاستفادة من تجربة مميزة لمدة ثلاث ليالٍ في فنادق من فئة أربع نجوم، بمبلغ إضافي ابتداءً من 2435 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر). ولفتت إلى أنه أصبح بإمكان مسافري «طيران الإمارات» استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة الصيف الجاري، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس» My Emirates Pass، التي تحوّل بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية.