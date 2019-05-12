«ياس مارينا أبوظبي» ميناء رسمي لدخول السفن الأجنبية إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي، عن انضمامها إلى قائمة موانئ الدخول الرسمية لليخوت العالمية في الإمارات، وسيقدم الميناء تراخيص الملاحة الحديثة وتأشيرات الإقامة لمدة ستة أشهر للطواقم من مختلف الجنسيات. وقال مدير عام مرسى «ياس مارينا أبوظبي»، بيلي كانيلاس:«تتيح هذه الخطوة المهمة للسفن الأجنبية تجنّب إجراءات التخليص الجمركي عبر موانئ الدخول التجارية، حيث يمكن للسفن الإبحار مباشرة إلى (مرسى ياس مارينا أبوظبي) لإتمام إجراءات التخليص الجمركي في الإمارات، وذلك بفضل توافر الخدمات المباشرة التي تقدمها السلطة في الميناء، وسيقلل المرسى مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل ثماني ساعات، الأمر الذي يقدم للسفن تجربة وصول غاية في السلاسة، إذ أصبح بإمكان مالكي السفن والطواقم دخول الميناء مباشرة، بدلاً من الانتظار أمام الموانئ التجارية غير المزوّدة بأرصفة لرسوّ سفنهم».

وأضاف كانيلاس: «سيتم منح السفن واليخوت القادمة مراسي خاصة بها في رصيف الزوار عند دخولها مياه الميناء، ليتولى بعد ذلك مسؤولو الهجرة والجمارك والحجر الصحي، بتوجيه من إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي، مهمة إتمام الإجراءات على الفور، بما في ذلك ملء أوراق تصريح الدخول، وغيرها من الإجراءات الرسمية».