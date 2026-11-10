أدنوك للإمداد والخدمات: تعرض إحدى السفن لأضرار إثر هجوم

أكدت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تعرض إحدى سفنها بعد ظهر اليوم 10 نوفمبر لأضرار إثر هجوم استهدفها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات في الخليج العربي.

وأفادت الشركة بأن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة، وسيتم الإعلان عن المستجدات عند توفر معلومات إضافية.

وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.