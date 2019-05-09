"ماريوت الدولية" تقرر إيقاف تشغيل فندقها في ديرة لخلاف بين الملاك

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة ماريوت الدولية إنها قررت إيقاف تشغيل فندق "جي دبليو ماريوت دبي"، في منطقة ديرة بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة وتتعارض مع الاستراتيجية التي تتبعها.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته لـ"الإمارات اليوم"، أن الفندق سيتوقف عن العمل ابتداءً من منتصف ليل يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019.

وأكدت أنها تعمل عن كثب مع الموظفين المتأثرين والضيوف والشركاء لاتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها تسهيل عملية الانتقال.

وبينت أنه يجب توجيه أي أسئلة حول هذا الموضوع إلى مالك الفندق، حيث أن "ماريوت الدولية" ليست مطلعة على جميع التفاصيل وليست في وضع يسمح لها بتقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت محكمة التمييز في دبي، قد أنهت في عام 2015 نزاعاً قضائياً واستمر نحو عقدين من الزمن، وهو قضية ملكية مركز تسوق "حمر عين" وفندق "جي دبليو ماريوت"، لتتحول 80% من ملكيتهما من يد عائلة "حمر عين" إلى عائلة بورسلي الكويتية.

وتعتبر ماريوت الدولية أكبر شركة فندقية في دولة الإمارات مع محفظة تضمّ 59 فندقاً وأكثر من 17 ألف غرفة، ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف في شتى أنحاء الدولة.

وقالت الشركة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي في أبريل الماضي إنها تخطط لافتتاح 15 فندقاً جديداً في دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.