الاتحاد للطيران تشغّل رحلات بين العين وجدة في العشر الأواخر من شهر رمضان

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة العين في دولة الامارات ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. حيث ستقلع الرحلات خلال الفترة 26 مايو الجاري وحتى 4 يونيو المقبل لتلبية الطلب المتزايد لمؤدي مناسك العمرة.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة A330 في أوقات مناسبة للضيوف حيث سيكون موعد الاقلاع في فترتي الظهر والعصر بين الجهتين.

وبالحديث عن هذه المبادرة، قال أحمد محمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بمجموعة الاتحاد للطيران: "يسرنا أن نوفر هذه الخدمة خلال شهر رمضان لتسهيل رحلة العمرة لمقيمي مدينة العين والاستمتاع بأداء المناسك في أوقات مناسبة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل."

وتقّدم الاتحاد للطيران على متن رحلاتها خلال شهر رمضان وجبات خفيفة ومشروبات خاصة، إلى جانب الأطباق المعتادة.