«بنيسري».. مشروع يحاكي العصور الملكية الأوروبية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ مشروع «بنيسري»، الذي تطوره شركة «فينسيتور» العقارية العالمية، من أحدث المشروعات الحديثة التي تم تدشينها في دبي، أخيراً، وهو مشروع مستوحى من فترة العصور الملكية الأوروبية.

يقع المشروع في منطقة «أرجان» بالقرب من «ميراكل غاردن»، ويضم حديقة طبيعية هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما أنه يضم وللمرة الأولى منطقة مشتركة للتواصل الاجتماعي، وشلالاً أشبه بالكهوف الأثرية المزوّدة بأحدث التكنولوجيا الحديثة. أهم ما يميز هذا المشروع الحديث هو أن جميع المرافق تتم إدارتها بتقنيات جديدة. وعلى الرغم من أن تصميمه التاريخي يعبّر عن حقبة زمنية شيّدت فيها القصور للأسر الحاكمة في أوروبا، فإن المشروع يقدم نموذجاً للتنوّع المعماري الموجود في دبي. تم التخطيط لتسليم المشروع في عام 2021، ويحتوي على أكثر من 100 ألف قدم مربعة من المرافق الفاخرة ذات المستوى العالمي.