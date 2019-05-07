5.9 مليارات درهم مبيعات «إعمار للتطوير» الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت شركة إعمار للتطوير، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالمبيعات الاستثنائية للوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً بنسبة 51%، لتصل قيمتها إلى 5.902 مليارات درهم، مقارنة بمبيعات الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنها أطلقت ثمانية مشروعات جديدة خلال الربع الأول من عام 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 4.362 مليارات درهم، مشيرة إلى استمرار الاهتمام الكبير من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على المستويين الإقليمي والعالمي. وجاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير الذي يحققه اقتصاد دبي، بما يشمل جميع القطاعات الرئيسة، مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، إضافة إلى النمو الملحوظ في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة.

كما سجلت «إعمار للتطوير» خلال الربع الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 751 مليون درهم، وإيرادات بقيمة 3.341 مليارات درهم.

وبما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ارتفعت قيمة مشروعات «إعمار للتطوير» المعدة للبيع إلى 37.729 مليار درهم سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «الأداء الإيجابي لـ(إعمار للتطوير) يرتكز على الاستراتيجية التطويرية التي ننتهجها في دولة الإمارات، والتي تركز على أربعة محاور رئيسة: الاستفادة المثلى من مزايا مجمعاتنا الرئيسة المتكاملة؛ تعزيز الابتكارات التي توفر منتجات فريدة تلاقي احتياجات جيل الألفية والجيل الجديد من العملاء؛ تفعيل التواصل مع المستثمرين الدوليين، والتخطيط الدقيق لتنفيذ المشروعات وتسليمها في مواعيدها المحددة».

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مليون درهم صافي أرباح الشركة في 3 أشهر.