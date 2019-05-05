مطار دبي الدولي يستقبل 22.2 مليون مسافر في الربع الأول

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي استقبل 22.2 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2019 وذلك بانخفاض نسبته 2.2% عن نفس الفترة من العام الماضي نتيجة انخفاض عدد الرحلات والتحول في توقيت عطلة عيد الفصح، مشيرة إلى أن أحجام البضائع ارتفعت بنسبة 4.1% في نفس الفترة لتصل إلى 641 ألفًا و250 طنًا.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي صدر اليوم، أن المتوسط الشهري لعدد المسافرين بلغ 7.41 ملايين مسافر خلال فترة الربع الأول، لافتة إلى أن إجمالي حركة الطائرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بلغت 95 ألفًا و857 حركة بانخفاض 3% عن العام الماضي، ويعود السبب في ذلك جزئيًا إلى المشاكل التي لاحقت الطائرة بوينج 737 ماكس اعتبارًا من 13 مارس والتوقف عن استخدامها ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية.

ووفقاً للمؤسسة احتفظت الهند بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملا مع مطار دبي الدولي حسب أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول 3 ملايين و121 ألفًا و809 مسافر، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بعدد مليون و745 ألفًا و750 مسافرًا، تلتها بفارق بسيط المملكة المتحدة بعدد مليون و511 ألفًا و917 مسافرًا.