انخفاضات سعرية للذهب تدعم نشاط المبيعات قبل رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات بأن الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً، أسهمت في دعم حركة نشاط الطلب على مبيعات المشغولات قبيل شهر رمضان، إذ تشهد تلك الفترة في المعتاد حالة من الركود في الإقبال على منافذ البيع.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدداً كبيراً من المتعاملين فضلوا شراء احتياجاتهم من الهدايا حالياً للاستفادة من التراجع السعري للذهب، خصوصاً أن سعر الغرام وصل الآن إلى أدنى مستوى منذ ما يتجاوز 10 أسابيع، لافتين إلى أن الأسواق شهدت أخيراً حركة محدودة لمبيعات السائحين، فيما يتوقع أن تشهد بشكل عام حالة من البطء خلال الأسبوع الأول من رمضان المقبل.

وشهدت أسعار الذهب، أول من أمس، تراجعاً راوحت قيمته بين 75 فلساً ودرهم للغرام، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات لو بيرلانت»، جريش رامارتاج، إن «الأسواق شهدت إقبالاً من عدد من المستهلكين لشراء الهدايا من المشغولات، للاستفادة من انخفاضات الأسعار»، لافتاً إلى أن «الفترة السابقة على بداية شهر رمضان، كانت تشهد في المعتاد حالة من الركود، لكن الفترة الحالية تشهد حركة في الطلب مع انخفاض الأسعار إلى معدلات هي الأقل لغرام الذهب منذ ما يتجاوز 10 أسابيع». وبين أن «حركة المبيعات للسائحين شهدت تراجعاً تدريجياً خلال الفترة الأخيرة».

من جهته، أكد مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب سوني، أن «تراجع الأسعار كانت له تأثيرات إيجابية على الأسواق، وذلك كعامل معنوي عمل على تحفيز عدد من المتعاملين للشراء، خصوصاً أن الأسعار الحالية هي الأقل في معدلاتها للغرام، منذ ما يتجاوز 10 أسابيع»، مبيناً أن «حركة الطلب الحالية غيرت من حالة البطء المعتادة التي كانت تشهدها الأسواق قبيل شهر رمضان، فيما يتوقع أن تسيطر حالة من الهدوء في الطلب خلال أول أسبوعين من رمضان».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات لازورد»، فضل أحمد، إلى أن «بعض المتعاملين يشترون احتياجاتهم من الهدايا من المشغولات لمناسبات مختلفة، تخوفاً من تسجيل أسعار الذهب معدلات ارتفاع بنسب كبيرة، بعد أن بلغ سعر الغرام معدلات منخفضة لم يسجلها منذ أكثر من شهرين»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد حالة من البطء تأثراً ببداية شهر رمضان.

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 153.75 درهماً، بتراجع قيمته درهم واحد، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 144.5 درهماً، بانخفاض قدره 75 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 137.75 درهماً، بانخفاض بلغ درهماً واحداً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 118 درهماً، بتراجع 75 فلساً.

153.75

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 24

قيراطاً.

- توقعات بتباطؤ حركة المبيعات خلال الأسبوع الأول من رمضان.