«كارفور» تخفض أسعار 30 ألف سلعة خلال رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مراكز «كارفور» في الإمارات، أمس، إطلاقها عروض تخفيضات خلال رمضان المقبل، تشمل 30 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، منها 12 ألف سلعة تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 77%، مشيرة إلى أنها رصدت 110 ملايين درهم لدعم التخفيضات، بزيادة نسبتها 80%، مقارنة بمخصصات رمضان من العام الماضي.

وذكرت خلال مؤتمر صحافي للكشف عن عروض رمضان، أنه سيواكب تلك العروض سلتان رمضانيتان، الأولى بسعر 50 درهماً، وتشمل 11 سلعة، فيما يبلغ سعر السلة الثانية 100 درهم، وتتضمن 14 سلعة.

من جهتها، أفادت وزارة الاقتصاد بأن زيادة العروض الرمضانية المطروحة في الأسواق، وارتفاع حدة التنافسية، ستسهم في توفير خيارات أكثر للمستهلكين خلال رمضان المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لمراكز «كارفور الإمارات» لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة، فيليب بجيبون، إنه تم تخصيص 110 ملايين درهم لتخفيض أسعار 30 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المقبل، بنسب متباينة، موضحاً أن 12 ألف سلعة منها تستأثر بنسب التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 77% على السلع الغذائية، و50% على المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية.

وأوضح بجيبون خلال مؤتمر صحافي عقدته إدارة «كافور» في الشارقة أمس، مع وزارة الاقتصاد، حول إطلاق عروض رمضان، أن مخصصات الدعم الخاصة برمضان المقبل ارتفعت بنسبة 80%، مقارنة بمخصصات رمضان من العام الماضي، لافتاً إلى أن العروض تشمل عدداً من السلع بأقل من سعر الكلفة.

وأضاف أنه سيواكب عروض التخفيضات الرمضانية التي تشمل 100 منفذ على مستوى الدولة، سلتين رمضانيتين، تتضمن سلعا تحمل العلامة التجارية الخاصة بـ«كارفور»، مبينا أن السلة الأولى تأتي بسعر 50 درهما وتشمل 11سلعة، فيما يبلغ سعر السلة الثانية 100 درهم وتشمل 14 سلعة.

وأشار إلى أن عروض رمضان بدأت بشكل تدريجي من التاسع من أبريل الماضي على أن تستمر حتى 29 مايو الجاري.

وذكر بجيبون أنه يمكن للمستهلكين من حاملي بطاقات «ماي كلوب»، أن يحصلوا على نقاط إضافية، عند إنفاقهم 300 درهم على العروض العائلية أو عروض رمضان الكبيرة، فيما سيحصل المتعاملون عبر عروض «إطار الحظ» على فرص للفوز بسلة تسوق تبلغ قيمتها 500 درهم عند انفاق 250 درهما على المنتجات الغذائية في أي «كارفور هايبر ماركت»، بينما يحصل المستهلكون على فرص للفوز بسلة تسوق بقيمة 100 درهم عند انفاق 250 درهما في أي منافذ «كارفور».

ولفت إلى أن العروض الرمضانية الجديدة ستشمل مبادرات للمسؤولية الاجتماعية عبر توزيع صناديق إفطار بعدد 45 ألف صندوق تشمل ماء وعصيرا وتمرا ووجبات خفيفة داخل مطار دبي الدولي، إضافة إلى توزيع 500 صندوق في مطار آل مكتوم الدولي.

من جهته، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الموسم الرمضاني المقبل يشمل مظاهر تنافسية كبيرة بين مراكز البيع، وبما يتيح خيارات أكبر للسلع المخفضة مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تنسق مع منافذ البيع التي طرحت عروضا رمضانية لتوفير كميات كافية من تلك السلع في مستودعاتها حتى لا تنفد خلال فترة العروض، لاسيما مع زيادة الطلب خلال رمضان.

110

ملايين درهم خصصتها

«كارفور» لدعم

تخفيضات رمضان.

- طرح سلتين رمضانيتين، الأولى بسعر 50 درهماً، والثانية بـ100 درهم.

- العروض الرمضانية

الجديدة تشمل

مبادرات للمسؤولية

الاجتماعية.