«الشارقة التعاونية» تخفض أسعار 10 آلاف سلعة في رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أعلنت جمعية الشارقة التعاونية، أمس، أنها رصدت 25 مليون درهم لخفض أسعار 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال حملات مخصصة لشهر رمضان.

وذكرت الجمعية على هامش لقاء صحافي، أمس، للكشف عن مبادرات شهر رمضان، أن نسب التخفيضات على السلع ستراوح بين 50 و70%.

من جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد، أن مبادرات رمضان المقبل تتميز بطرح عدد كبير من السلع للمستهلكين بأقل من سعر الكلفة وفق التنسيق بين الوزارة ومنافذ البيع.

«رمضان الخير»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، ماجد سالم الجنيدي، إن «الجمعية رصدت 25 مليون درهم لدعم تخفيض أسعار ما يتجاوز 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية خلال حملات عروض رمضان».

وأوضح الجنيدي خلال لقاء صحافي عقدته إدارة الجمعية مع وزارة الاقتصاد بمقرها في الشارقة، أمس، أن «العروض التي تطلقها الجمعية تحت اسم حملة (رمضان الخير)، ستشمل تخفيضات بنسب تراوح بين 50 و70% على سلع غذائية أساسية أبرزها: زيوت الطعام، الرز، الدواجن، اللحوم، الخضراوات الفواكه، الطحين، مشتقات الألبان»، مشيراً إلى أن «العروض تشمل أيضاً بيع بعض السلع الرمضانية بأسعار تقارب الكلفة».

وأضاف أن «الجمعية بدأت خطط الاستعداد بشكل مبكر لشهر رمضان عبر التنسيق مع شركات التوريد المختصة بالسلع المشمولة بالعروض، لاسيما في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية والتي تشهد طلباً متزايداً من المستهلكين خلال رمضان».

فترة كافية

بدوره، قال مدير إدارة الإمداد وترويج البضائع في جمعية الشارقة التعاونية، حسن السوقي، إن «إدارة الجمعية تعتزم طرح عروض التخفيضات من خلال 10 حملات متنوعة»، موضحاً أن «الحملة الأولى منها بدأت يوم 25 من أبريل الجاري، فيما من المقرر أن تستمر الحملات حتى عيد الفطر، وهو ما يتيح للمستهلكين فترة كافية لشراء احتياجاتهم قبل بدء رمضان، والاستفادة من العروض طوال الشهر، خصوصاً مع حرض الجمعية على احتواء كل حملة على سلع غذائية واستهلاكية أساسية من علامات تجارية متنوعة بما يعود بالفائدة على المستهلكين».

وذكر أن «الجمعية ستعمل على استفادة المستهلكين من عروض التخفيضات وعدم تسربها إلى بائعي البقالات عبر متابعة عمليات التسوق في منافذ البيع»، لافتاً إلى أنه «مع نمو حركة الشراء خلال شهر رمضان يتوقع أن ترتفع مبيعات الجمعية خلال رمضان المقبل بنسب تراوح بين 30 و35% مقارنة برمضان من العام الماضي، وذلك مع زيادة العروض المطروحة ومواكبة الموسم لفترة الدراسة، وبالتالي عدم سفر عدد كبير من الأسر لبلدانهم بشكل مماثل للفترة المماثلة من العام الماضي».

وأكد السوقي أن «الجمعية عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان على توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم طرحها ضمن العروض الرمضانية، لضمان عدم نفادها خلال فترات العروض»، مشيراً إلى أن «السلع سيتم طرحها في جميع فروع الجمعية، بغرض توفيرها بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد من المستهلكين خلال شهر رمضان».

مبادرات

من جهته، لفت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إلى أن «رمضان المقبل يتسم بعدد من المبادرات الترويجية المطروحة بالتنسيق بين الوزارة ومنافذ بيع مختلفة على عدد كبير من السلع التي سيتم توفيرها للمستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة، ما سينعكس إيجاباً على الأسواق».

وقال النعيمي إن «الوزارة تنسق حالياً مع منافذ بيع مختلفة في أنحاء الدولة لإعلان مبادرات جديدة تتعلق بتخفيضات أسعار السلع خلال شهر رمضان».

فرق رقابية

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة بدأت أخيراً بالتعاون مع عدد من الدوائر المحلية تشكيل فرق رقابية موسعة لمتابعة العروض المطروحة بمناسبة شهر رمضان، والتحقق من تنفيذها بالشكل المناسب، إضافة إلى رصد متغيرات الأسواق قبيل شهر رمضان، والتصدي المبكر لأي تجاوزات».

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حملات خاصة بعروض رمضان تعتزم الجمعية إطلاقها.