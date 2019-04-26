«موانئ دبي العالمية» تناول 17.5 مليون حاوية نمطية في الربع الأول من 2019

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة موانئ دبي العالمية»، أمس، عن مناولة 17.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات، خلال الربع الأول من عام 2019، مسجلة انخفاضاً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 0.6%، في حين بلغت نسبة الانخفاض على أساس المقارنة المثلية 0.7%. وجاء ذلك بسبب المقارنات السنوية الأعلى (إذ بلغت الزيادة في الربع الأول من 2018 على أساس المقارنة المثلية 8.4%)، إضافة إلى انخفاض الأحجام في الإمارات وأستراليا.

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأن إقليم الإمارات ناول 3.5 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.8%، مرجعة ذلك إلى مناخ الاقتصاد الكلي المتسم بالتحديات، وخسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض.

وأضافت أن منطقة الأميركتين وإفريقيا وشبه القارة الهندية، سجلت أداء قوياً مع النمو القوي في محطات «كالاو» في البيرو، و«السخنة» في مصر، و«مومباي» في الهند.

أما المحطات الموحدة التابعة لـ«موانئ دبي العالمية» فقد ناولت 9.2 ملايين حاوية نمطية، خلال الربع الأول من 2019، بانخفاض سنوي بلغ 0.8% على أساس التقارير المحاسبية، وبنسبة 3.0% على أساس المقارنة المثلية. وقد عزز نمو الأحجام على أساس التقارير المحاسبية في منطقة الأميركتين وأستراليا، ضم محطات المجموعة في أستراليا إلى محفظة المحطات الموحدة اعتباراً من مارس 2019.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «شهدنا أحجاماً أقل في الربع الأول من عام 2019، بسبب الأداء القوي في العام السابق، والحذر العام في بعض الأسواق نظراً إلى عدم اليقين الحالي في بيئة الاقتصاد الكلي».

وأرجع ضعف أحجام المناولة في دولة الإمارات، بشكل أساسي، إلى خسارة البضائع ذات هامش الربح المنخفض، لافتاً إلى أن المجموعة واصلت التركيز على مناولة البضائع المربحة.

وأضاف: «مع توقع استمرار الاتجاهات الأخيرة في الربع الثاني من العام، فإننا نتوقع أن نشهد تحسناً في النصف الثاني من 2019».

وتابع بن سليم: «أما على مستوى محفظة أعمالنا الأوسع، فقد حققنا تقدماً جيداً في تعزيز عروض منتجاتنا من أجل ترسيخ دورنا مزوداً عالمياً للحلول على امتداد سلسلة التوريد العالمية، ونواصل التركيز على توفير التميز التشغيلي وإدارة التكاليف، والاستثمار المنضبط للمحافظة على مكانتنا شريكاً تجارياً مفضلاً».

9.2

ملايين حاوية ناولتها

المحطات الموحدة

التابعة لـ«موانئ دبي

العالمية».