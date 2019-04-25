«دناتا» تدشن عملياتها في «مطار هيوستن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، افتتاحها مرفقاً تموينياً جديداً بمطار جورج بوش الدولي في هيوستن الأميركية، على مساحة 4700 متر مربع، مشيرة إلى أنها أصبحت تقدم حالياً خدمات تموين ذات جودة عالية في هذا المطار بطاقة 10 آلاف وجبة يومياً.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن من أول عملائها الخطوط البريطانية «بريتش إيروايز»، التي تشغل رحلتين يومياً عبر هيوستن، لافتة إلى أن أحدث توسعاتها في الولايات المتحدة توفر أكثر من 150 فرصة عمل مع الشركة.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» للتموين، روبن بادجيت، إن «توسع الشركة في هيوستن يؤكد قوة التزامنا نحو السوق الأميركية التي نرى فيها آفاقاً واسعة للنمو مستقبلاً»، مؤكداً مواصلة تطوير عمليات الشركة، في العام الجاري، من خلال الاستثمار في مرافق جديدة واستخدام مزيد من العاملين الخبراء في هذا المجال.

وكانت «دناتا» استحوذت، العام الماضي، على شركة «121 إنفلايت كيترينغ»، كما إنه إضافة إلى هيوستن، تدير «دناتا» عمليات تموين حالياً في ثلاثة مطارات أميركية هي: «جيه إف كيه نيويورك»، ومطار «ناشفيل الدولي»، ومطار «أورلاندو».