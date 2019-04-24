"طيران الإمارات" تطلق درجة جديدة للسفر العام المقبل

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال النائب التنفيذي لرئيس "طيران الإمارات" والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، تييري أنتينوري، إن "الناقلة ستطلق "الدرجة السياحية الممتازة" على رحلاتها الجوية خلال العام المقبل 2020".

وأضاف أنتينوري، لـ "الإمارات اليوم"، على هامش المؤتمر الصحافي لسوق السفر العربي في دبي اليوم، أن "(طيران الإمارات) تعمل في هذا الصدد على محاور عدة، مثل نوعية المقاعد على الدرجة الجديدة فضلاً عن الترفيه الداخلي والخدمات وغيرها"، مضيفاً أن "الهدف هو إتاحة أفضل منتج للمسافرين على مستوى قطاع النقل الجوي في العالم".

وذكر أن "الخدمة الجديدة التي تصنف بين درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، تستهدف المسافرين الذين يتطلعون لتجربة سفر مختلفة وبمزايا أكثر".

وعادة ما تتضمن الدرجة السياحية الممتازة مساحة أكبر للمقاعد ومنافع أخرى بتكلفة أعلى بالمقارنة مع أسعار تذاكر الدرجة السياحية الاعتيادية لكنها تقل عن أسعار درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى.