تخفيضات على 25 ألف سلعة في «تعاونية الاتحاد» بمناسبة رمضان

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، أنها رصدت 110 ملايين درهم، لخفض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية بمناسبة رمضان، بنسب تراوح بين 25 و90%، مع تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين على جميع السلع المشمولة بالعروض الرمضانية.

وذكرت التعاونية خلال مؤتمر صحافي أن تلك العروض ستستمر 60 يوماً، اعتباراً من 25 أبريل الجاري، وتشمل منتجات أساسية مثل اللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً مع شركات التوريد لضمان توفير السلع المشمولة بالعروض بكميات كبيرة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية رصدت 110 ملايين درهم، لإطلاق مبادرة موسعة للعروض الرمضانية، تشمل تخفيض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة في مختلف منافذ التعاونية، بنسب تراوح بين 25 و90%، إضافة إلى تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين على جميع السلع المشمولة بالتخفيضات الرمضانية».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته التعاونية في دبي، أمس، أن «الجمعية قررت تمديد فترة التخفيضات الرمضانية إلى 60 يوماً، عبر 10 حملات مختلفة، تبدأ اعتباراً من 25 أبريل الجاري، وذلك لإعطاء المزيد من الفرص للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية بشكل كافٍ، سواء قبيل شهر رمضان، أو حتى الفترة التي تسبق وتلي عيد الفطر».

وأشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع شركات التوريد، لضمان توفير السلع المشمولة بالعروض بكميات كبيرة، تتناسب مع احتياجات المستهلكين»، مبيناً أن «التخفيضات على عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر، والطحين، والأرز، والعصائر والمشروبات الرمضانية، تصل إلى 90%».

وبيّن الفلاسي أن «عروض التخفيضات السعرية ستكون بنسب تنزيلات متباينة، وتشمل منتجات أساسية، مثل اللحوم والدواجن والأغذية المعلّبة والفواكه والخضراوات ومساحيق الغسيل والمنتجات البلاستيكية ومواد التجميل والأجهزة المنزلية والكهربائية، وبما يتناسب مع الاحتياجات المختلفة لشرائح المستهلكين من الجنسيات المتعددة».

وتوقع أن تخدم «التعاونية 2.5 مليون مستهلك خلال حملات شهر رمضان، وبيع أكثر من 70 مليون سلعة مع تحقيق مبيعات إجمالية منتظرة تقدر بـ650 مليون درهم خلال فترة الحملات، مقارنة بمبيعات بلغت 600 مليون درهم خلال رمضان من العام الماضي».

ولفت الفلاسي إلى أنه «تم الاتفاق مع الموردين على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع، كخطة استباقية لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، كما سيعمل كل من فرع الوصل، وأم سقيم، والطوار على مدار الساعة، تزامناً مع شهر رمضان، لتلبية متطلبات المستهلكين».

إلى ذلك، قال الفلاسي، إن «المتجر الإلكتروني لتعاونية الاتحاد سيوفر أكثر من 22 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، يمكن للمتسوقين الحصول عليها من خلال التسوق الإلكتروني، والاستفادة من خدمة التوصيل المنزلي، الذي بدوره يطرح عروضاً ترويجية حصرية، إضافة إلى العروض الرمضانية الأصلية».

صافي الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية سجلت صافي أرباح بلغ 138.5 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 26.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «أداء تعاونية الاتحاد خلال الربع الأول من عام 2019 يعد الأفضل على الإطلاق خلال مسيرة التعاونية على مدى 37 عاماً».

110

ملايين درهم رصدتها

التعاونية لعروض

رمضان.

- العروض الرمضانية

تستمر 60 يوماً،

اعتباراً من 25 أبريل

الجاري.