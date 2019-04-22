«الاتحاد العقارية» تعتزم شراء 10% من أسهمها

المصدر: دبي ــــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أمس، أن جمعيتها العمومية وافقت على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تجاوز 10% من رأس المال المدفوع، بغرض إعادة بيعها، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة لإعادة بيع تلك الأسهم، سيتم إلغاؤها وخفض رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة أن الجمعية وافقت أيضاً على تمديد المهلة أمام مجلس الإدارة لإصدار صكوك، بقيمة لن تتجاوز قيمتها مليار درهم، ونسبة ربحية لن تتجاوز 9%.

وذكرت الشركة أن تلك الصكوك لن تطرح للاكتتاب العام، ولن يتم إدراجها في السوق، أو تحويلها إلى أسهم، وسيتم طرحها من خلال إصدار واحد، أو إصدارات عدة، على مستثمر أو مستثمرين مؤهلين، لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مؤكدة أن هذا الأمر مرهون بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة بهذا الأمر.