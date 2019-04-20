أبرز 10 نصائح للتسوّق خلال عروض التخفيضات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شدّد مسؤولان في قطاع التجزئة وخبير اقتصادي، على أهمية اتباع المستهلكين نصائح وإرشادات معينة عند التسوق خلال فترات عروض التخفيضات، حتى يمكنهم الاستفادة بشكل أكبر من تلك العروض، مع تجنب أي ممارسات سلبية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إن من إرشادات التسوق المهمة خلال العروض، هو تحديد المستهلكين لاحتياجاتهم بشكل مسبق قبل الذهاب إلى منافذ البيع، حتى لا يقعوا في فخ إغراءات الأسعار والشراء لسلع غير ضرورية أو كمالية بالنسبة لهم. من جهته، أكد مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أهمية التعرف بشكل كافٍ إلى ماهية تلك العروض والاستفادة منها لشراء الاحتياجات من السلع، مع التخطيط المسبق لقوائم الاحتياجات قبل التوجه إلى منافذ البيع. بدوره، قال مدير المشتريات في جمعية الامارات التعاونية، وليد المغربي، إنه من الضروري التعرف دائماً الى بدائل السلع وأسعارها، لاسيما الغذائية والاستهلاكية منها، إضافة إلى تجنب الشراء خلال فترات اللحظات الأخيرة لإغلاق منافذ البيع.

وفي ما يلي أبرز 10 نصائح للتسوق خلال عروض التخفيضات:

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