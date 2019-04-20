17 رائدة أعمال يطلعن على التجارب الهندية لإطلاق مشروعات مبتكرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شاركت 17 رائدة أعمال إماراتية ومقيمة، في رحلة تعليمية إلى الهند، أخيراً، بهدف الاطلاع على التجارب الهندية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية واكتساب المعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لإطلاق وإدارة مشروعات مبتكرة ذات تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام يخدم المجتمع الإماراتي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، جاءت هذه الرحلة ضمن الفعاليات والأنشطة التدريبية المصاحبة للدورة الثانية من برنامج «بادري» لريادة الأعمال الاجتماعية، الذي أطلقته أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، خلال العام الماضي.

ويأتي هذا البرنامج، الذي ينظم بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الاجتماعية البريطانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية «بادري» والكلية، والتي تعدُ أول شراكة وتوسع للكلية في المنطقة العربية، حيث تسعى الأكاديمية من خلال هذا البرنامج إلى بناء جيل جديد من رائدات الأعمال وتنمية خبراتهنّ ليصبحن صاحبات مشروعات اجتماعية رائدة في الدولة. وخضعت رائدات الأعمال المشاركات في الدورة الثانية من البرنامج لسلسلة من المقابلات والاختبارات التقييمية قبل اختيارهن للمشاركة في البرنامج التدريبي، الذي انطلق في مارس الماضي، ويتم تنفيذه على مدار 10 أشهر. ويركز البرنامج على تزويد المشاركات بالمعرفة والخبرة العملية والمشورة المهنية من الخبراء المختصين وأصحاب وصاحبات المشروعات الاجتماعية التي أثبتت نجاحاً في خدمة المجتمع، وحققت في الوقت ذاته ربحية وموارد مالية مستدامة.