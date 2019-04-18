رسوم بطاقة الخصم المباشر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تفرض البنوك مجموعة واسعة من الرسوم على بطاقات الخصم المباشر، التي يتمثل أبرزها في رسوم استبدال البطاقة، وتصل إلى نحو 25 درهماً، أو رسوم إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي، فضلاً عن السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي داخل دولة الإمارات، بالنسبة للأجهزة التي لا تتبع البنك المصدر للبطاقة، وتصل إلى درهمين، كما أن هناك رسوماً تطبق على السحب النقدي لبطاقات الخصم المباشر من أجهزة الصراف الآلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصل إلى ستة دراهم، إضافة إلى رسوم السحب من الأجهزة خارج الإمارات ودول مجلس التعاون، التي تصل إلى نحو 20 درهماً، فيما تراوح رسوم الاستفسار عن الرصيد، بالنسبة للأجهزة التي لا تتبع البنك، بين درهم وتصل إلى ثلاثة دراهم في الأسواق الخارجية.

وهناك أيضاً رسوم المعاملات المرفوضة، ورسوم معاملات الشراء خارج الإمارات، بالنسبة للمعاملات التي تتم بالعملة المحلية، فضلاً عن العملات الأجنبية.