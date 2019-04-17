«مبادلة»: انخفاض إيجارات أبوظبي بنسب وصلت إلى 15%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، علي عيد المهيري، إن «القيم الإيجارية للعقارات السكنية في أبوظبي، شهدت انخفاضاً راوح بين 10 و15% خلال العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الجاري»، متوقعا أن تشهد السوق ثباتاً في الإيجارات حتى النصف الأول من العام المقبل، لتبدأ بعدها في النصف الثاني من العام عملية تصحيح سعري تؤدي إلى ارتفاع القيم الإيجارية مرة أخرى.

وأضاف المهيري في تصريحات صحافية، على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، الذي بدأت فعالياته، أمس، أن «بعض المناطق في جزيرة الريم شهد ارتفاعاً بسيطاً في الإيجارات بلغت نسبته نحو 2%، خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن السوق العقارية في أبوظبي تشهد طلباً مستمراً على الوحدات عالية الجودة، حيث إن الاهتمام لا يتركز على السعر فقط، بل أيضاً على الخدمات المتميزة.

وكشف أنه توجد 257 ألف وحدة سكنية في أبوظبي، بلغت حصة «مبادلة» منها 0.6%، بينما بلغ حجم مساحة المكاتب في أبوظبي 3.7 ملايين متر مربع، منها 5.6% لـ«مبادلة»، وجميعها تتركز في فئة المكاتب الفاخرة، في حين بلغت مساحات التجزئة في أبوظبي 2.8 مليون متر مربع، تصل حصة «مبادلة» منها إلى 5.9% وذكر المهيري أن «مبادلة» تطرح خلال «سيتي سكيب أبوظبي» مشروع «لامار»، الواقع في منطقة شاطئ الراحة، الذي يتضمن أربعة مبان تضم 435 شقة سكنية و24 «تاون هاوس»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل شهرين.

وأفاد بأن وحدات المشروع معروضة للبيع والتأجير لجميع الجنسيات، لافتاً إلى أنه جرى تأجير 5% من وحدات المشروع حتى الآن.

وأضاف: «جميع وحدات المشروع متاحة للبيع، لكننا نتيح خيار تأجير الوحدات، مع العلم بأن أسعار الوحدات المعروضة للبيع تنافسية».

وأشار المهيري إلى أن الشركة طرحت كذلك في المعرض مشروع «ذا ويف»، الذي يمتد بمحاذاة ممشى الواجهة البحرية لمرسى نجمة مارينا في جزيرة الريم، ويضم شققاً سكنية ومكاتب ومحال للتجزئة، إضافة إلى مشروع «ذا فيوز في سرايا»، الذي يتكوّن من برجين سكنيين بإطلالة مائية على كورنيش أبوظبي، فضلاً عن مشروع «الدرة» في قلب «مارينا سكوير» على جزيرة الريم.