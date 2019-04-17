«أراضي دبي»: قاعدة بيانات موحدة للوحدات المعروضة عبر المنصات الإعلانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها بصدد التخطيط لمشروع يتم من خلاله ربط الوحدات التي يتم عرضها للإيجار أو البيع عبر المنصات الإعلانية المختلفة، بقاعدة بيانات واحدة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المشروع قائم على منح كل وحدة معروضة للإيجار أو البيع رقماً موحداً في جميع هذه المنصات، وفي حال تأجيرها أو بيعها تختفي الوحدة من جميع المنصات في الوقت نفسه الذي تم فيه تأجيرها أو بيعها، متوقعة أن يتم إطلاق المشروع بشكل كامل في نهاية العام الجاري.

ولفتت الدائرة إلى أن عملية الربط ستتم من خلال خدمة «سمساري»، وهو عبارة عن محرك رئيس معتمد من «أراضي دبي»، لتسجيل وعرض العقارات، سواء من المطورين، أو الوسطاء المعتمدين، بهدف البيع أو التأجير، وبشكل مجاني.

وأضافت أن عدد الوحدات التي يتم عرضها في الموقع والتطبيق لـ«سمساري» يقدر بـ 12 ألف عقار، فيما وصل عدد شركات الوساطة العقارية التي تعرض إعلاناتها عبر «سمساري» إلى 250 شركة، متوقعة أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، وبعد تطبيق المشروع، لتشمل جميع شركات الوساطة العقارية في دبي.

وأكدت الدائرة أن الهدف من المشروع هو أن يعرف المستهلك النهائي (المستأجر أو المالك) كل الوحدات العقارية المعروضة للإيجار أو المعروضة للبيع، وذلك من خلال نافذة واحدة.

وشدد على أن المنصة العقارية تتميز بمستوى عال من الشفافية والصدقية في السوق العقارية، إذ يتم التحقق من كل العقارات التي يتم عرضها على تطبيق «سمساري» للقضاء على أي مشكلات أو مخالفات من الممكن أن يتم ارتكابها بسبب تكرار الإعلان عن المنتج العقاري، وذلك لاعتماد المشروع على بيانات ذات موثوقية عالية، لربطها بقاعدة بيانات الدائرة، فضلاً عن أن المنصة تعتبر مؤشراً للإيجار، للسماسرة في ما بينهم.