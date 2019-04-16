طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 30 أبريل الجاري على أن يتم السفر حتى 28 فبراير 2020.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الشركة اليوم، تبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى وجهات في الشرق الأوسط من 695 درهماً، وإلى وجهات في أوروبا من 1995 درهماً، وإلى وجهات في أفريقيا من 1345 درهماً وإلى وجهات في أميركا الشمالية من 3995 درهماً، وإلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ من 795 درهماً.

وأوضحت الناقلة أن الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال تبدأ من 3595 درهماً إلى وجهات في الشرق الأوسط، ومن 9695 درهماً إلى وجهات في أوروبا، ومن 6195 درهماً إلى وجهات في أفريقيا، ومن 17595 درهماً إلى وجهات في أميركا الشمالية، ومن 2945 درهماً إلى وجهات في آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت: سيحصل متعاملي طيران الإمارات على فرصة الفوز بأحد برامج الإمارات للعطلات الست للسفر إلى تايلاند وألمانيا والنمسا وجزر المالديف وموريشيوس وماليزيا، عندما يقومون بحجز تذكرة سفرهم لغاية 30 أبريل الجاري. وتتضمن الجائزة إقامة فندقية 3 ليال في فندق خمس نجوم و3 تذاكر سفر في الدرجة السياحية (لبالغين وطفل)، ويمكن للفائز استخدام البرنامج قبل 28 فبراير (شباط) 2020.