«طيران الإمارات» تنصح المسافرين بالوصول المبكّر إلى المطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها بدأت تنفيذ خطط لزيادة الكفاءة التشغيلية في مطار دبي الدولي، وتوفير تجربة سلسة للمسافرين المغادرين والعابرين عبر دبي، وذلك مع انطلاق أعمال صيانة المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار إغلاق المدرج حتى 30 مايو المقبل.

وأوضحت أن أحد الأهداف الرئيسة لـ«طيران الإمارات» خلال هذه الفترة، تتمثل في العمل على ضمان عدم تأخر الرحلات في دبي وعبر شبكة خطوطها العالمية، مؤكدة حرصها على التواصل أكثر مع المتعاملين خلال هذه الفترة عبر قنوات عدة لإطلاعهم بدقة على حالة رحلاتهم.

ونصحت «طيران الإمارات» المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بالوصول المبكر إلى المطار خلال فترة إغلاق المدرج الجنوبي، وأن يضعوا في اعتبارهم الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، والإجراءات الأمنية، والوصول إلى البوابات.

ودعت المسافرين إلى ضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين أن ينهوا إجراءات السفر قبل 24 ساعة، كما يمكن إنجاز إجراءات السفر من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

ونصحت الركاب كذلك بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن البوابات تفتح قبل 90 دقيقة من موعد إقلاع الرحلات الطويلة.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها مددت توقيت فتح بوابات الرحلات القصيرة إلى 75 دقيقة بدلاً من 60 دقيقة، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الركاب للالتحاق برحلاتهم، لافتة إلى أن بوابات الصعود إلى الطائرة تفتح قبل 120 دقيقة من موعد إقلاع الرحلات إلى الولايات المتحدة، فيما تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. إلى ذلك، ذكرت شركة طيران الإمارات، أن دائرة الإمارات للهندسة أكملت مشروع تغيير التصميم الداخلي للطائرة الـ10 والأخيرة من طراز «بوينغ 777-200LR» ضمن أسطول الناقلة.

ولفتت إلى أنها استثمرت نحو 550 مليون درهم في مشروع تحويل التصميم الداخلي لـ10 طائرات من هذا الطراز من ثلاث مقصورات إلى مقصورتين بالكامل. وشمل التغيير إعادة تصميم درجة رجال الأعمال بتوزيع المقاعد (2-2-2)، إضافة إلى تحديث الدرجة السياحية.

• «الناقلة» بدأت تنفيذ خطط لضمان سلاسة حركة المسافرين والعمليات.