سارة الشنقيطي: «تاجر» عززت الثقة بعلامتي التجارية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قالت رائدة الأعمال الإماراتية، سارة الشنقيطي، صاحبه مشروع «16 نوفمبر»، إنها عندما فكرت في بدء نشاطها بمجال صناعة الحلويات، قررت البدء بالحصول على رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي، التي تمكن الشباب من إطلاق مشروعاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن «تاجر» عززت الثقة بعلامتها التجارية.

وأوضحت الشنقيطي أنها بدأت رحلة المشروع في 16 نوفمبر من عام 2013، حيث شاركت في بطولة دبي العالمية للضيافة بدورتها الأولى، وقدمت فكرة تجسد فيها شعار دبي لمعرض «إكسبو 2020» بقطع من حلويات الضيافة التي تقوم بصنعها بمساحة 400 متر مربع، وتم تسجليه في موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية، تحت اسم أكبر لوحة «شوكولا ترفل موزايك» في العالم. وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت عام 2015، وهي مبادرة أطلقتها بعنوان «حياة درهم»، إذ بادرت بفكرة صنع نوع من الحلويات، وبيعه لتستطيع توفير مبلغ للتبرعات تم اعتماده من جمعية دار البر للمبادرة، وتحرير شيك باسم دار الأمومة والطفولة في جيبوتي، وهي دار للأيتام ومجهولي النسب.

وبيّنت الشنقيطي أنه من خلال مبادرة «حياة درهم»، تم توزيع 3000 سلة غذائية، تشمل 20 كيلوغراماً من الأرز، و10 كيلوغرامات من السكر والتمر، فضلاً عن توزيع 200 غالون من ماء زمزم بسعة 10 لترات لكل غالون، وتوزيع 5000 قطعة ملابس جديدة، و120 عصا للمكفوفين، علاوة على 40 سريراً، وثمانية مكيفات لدار الأيتام، إلى جانب توزيع 5000 قطعة حلوى، ونحو 25 ألف درهم نقداً.

وأشارت إلى أنها حصلت على رخصة «تاجر» عام 2018، حيث أسهمت الرخصة في مشاركتها في العديد من المعارض، وسهلت وصولها إلى الأفراد والشركات، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، من جميع إمارات الدولة، من خلال موقعها على «إنستغرام» @nov16.ae.

من جهتها، أوضحت اقتصادية دبي، أن مشروع سارة يأتي ضمن مجموعة «تحضير الوجبات الخفيفة»، التي تضم تحضير وبيع الحلوى والحلويات الشعبية، والفطائر والمعجنات، وتجهيزها، والعصير، وتحضير الحلويات والسكاكر، إضافة إلى بيع الشطائر والمثلجات. وأفادت بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 2304 رخص «تاجر» منذ إطلاق المبادرة عام 2017 وحتى 11 من أبريل الجاري، حيث شكلت الجنسية الإماراتية نحو 1884 رخصة، بنسبة 82% من إجمالي الرخص الصادرة، فيما استحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، إذ شكلن نحو 60.4% من عدد الرخص (1392 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة بنحو 39.6% (912 رخصة).

2304

رخص «تاجر» أصدرتها اقتصادية دبي حتى 11 أبريل.