إطلاق الدورة الأولى من موسم عروض أبوظبي بتخفيضات تصل إلى 75%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موعد اطلاق موسم عروض أبوظبي– تخفيضات الربيع، فعالية التسوق الكبرى التي تحتضنها إمارة أبوظبي في الفترة من 15 أبريل إلى 01 مايو.

سيحظى المتسوقون على مدى أسبوعين بفرصة الاستفادة من عروض مذهلة وجوائز قيّمة تقدمها العديد من المحلات التجارية في عدّة مراكز تسوق في كل من مدينة أبوظبي ومنطقة العين.

تصل قيمة التخفيضات في الدورة الأولى لموسم عروض أبوظبي - تخفيضات الربيع إلى غاية 75% يقدمها أكثر من 300محل تجاري في 15 مركز تسوّق في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، حيث سيتم طرح عروض قيّمة للمتسوقين وجوائز سحب يومية وأسبوعية في كل من مركز أبوظبي التجاري، ودلما مول، والبوادي مول، والعين مول، وياس مول، والوحدة مول، والمركز التجاري العالمي، والخالدية مول، والمشرف مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد التجاري، ومزيد مول، وبراري أوتلت مول، والفوعة مول، ومركز بوابة الشرق التجاري.

وقال مدير التسويق للوجهات السياحية في قطاع التسويق والإتصال بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعيد راشد السعيد: "نحن متحمسون جداً للإعلان عن الدورة الأولى من موسم عروض أبوظبي - تخفيضات الربيع، الذي نتوقع أن يكون واحداً من أهم وأنجح الفعاليات في أجندة فعاليات التسوّق في أبوظبي." مضيفاً إنّ "مراكزنا التجارية هي من أفضل وأرقى مراكز التسوق في العالم، وتعتبر واجهة هامة للنمو الإقتصادي الذي تشهده أبوظبي".

وأكد سعيد راشد السعيد أنّ "هذه العروض التجارية المذهلة من شأنها تشجيع الناس على الخروج للاستمتاع بوقتهم في أبوظبي والاستفادة من التخفيضات".

وخلال فترة العروض، سيحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الفوز بقسائم تسوق تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 124 ألف درهم عند التسوّق بما لا يقلّ عن 200 درهم لدى محلات الأزياء في بعض المراكز التجارية المشاركة.

وقال مدير التسويق في بوادي مول بسام صالح: "يسعدنا جدا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مبادرة موسم عروض أبوظبي-تخفيضات الربيع، فنحن دائما ملتزمين بتقديم عروض قيّمة للمتسوقين، وهذه المبادرة تتماشى مع أهدافنا". مشيراً أن ّمن شأن هذه العروض استقطاب المزيد من المتسوقين إلى هذه المراكز المشاركة، حيث تعد تخفيضات الربيع فرصة لنا للحفاظ على تميّزنا".

يذكر أنّه تمّ إطلاق مبادرة موسم عروض أبوظبي لأول مرة في أكتوبر 2018 كجزء من مهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المتمثلة في تقديم فعاليات وتجارب متميزة في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية جاذبة ومتميزة.