16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال أسبوع، أكثر من 16 ملياراً و222 مليون درهم.

وأفادت الدائرة أنها شهدت خلال الأسبوع الماضي، تسجيل 548 مبايعة بقيمة مليار و191 مليون درهم، منها 73 مبايعة لأراض بقيمة 622 مليون درهم، و475 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 569 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة «مدينة دبي الملاحية»، تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، ثم مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «الحبية الثالثة»، المناطق، من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، يليها منطقة «البرشاء جنوب الخامسة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في منطقة «وادي الصفا 7»، بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم المبايعات، يليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في المنطقة ذاتها، ثم مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «المركاض».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، تليها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 15 ملياراً و31 مليون درهم، منها 93 رهناً لأراض بقيمة 14 ملياراً و800 مليون درهم، و104 رهون لفلل وشقق بقيمة 231 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «سيح الدحل» بقيمة 14 مليار درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 428 مليون درهم.

منطقة «نخلة جميرا» سجلت أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 34 مليون درهم.