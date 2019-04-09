«بروبرتي فايندر» تستحوذ على «جيه آر دي» لحلول التكنولوجيا العقارية في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت مجموعة «بروبرتي فايندر»، المنصة الإلكترونيّة المتخصصة في الإعلانات العقارية المبوبة في الشرق الأوسط، عن توقيع صفقة للاستحواذ على منافستها مجموعة «جي آر دي» المتخصصة في الحلول التكنولوجيّة العقارية، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتمتلك البوابة الإلكترونية المتخصصة بالعقارات «جست بروبرتي».

وتنص صفقة الاستحواذ على خروج كامل استثمارات مجموعة «آي مينا» في مجموعة «جيه آر دي».

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لـ«بروبرتي فايندر»، مايكل لياني، إن صفقة الاستحواذ الجديدة تحمل فرصاً جديدة ومميزة للمستثمرين العقاريين، لاسيما أن الشركتين تطبّقان مجموعة واسعة من حلول إدارة علاقات المتعاملين، وإدارة الممتلكات العقارية، ومنصات العقارات، مؤكداً أن دمج خدمات الشركتين يتيح للمستهلكين اكتساب رؤى متعمقة تضمن لهم اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء أو استئجار العقارات.

بدوره، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه آر دي»، أليكس نيكولاس، إن «تضافر جهودنا مع (بروبرتي فايندر) سيسهم بشكل كبير في تعزيز اتساق وتكامل عروضنا من المنتجات التقنية المخصصة للوسطاء العقاريين وشركات التطوير العقاري».

إلى ذلك، قال المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «آي مينا»، الدكتور خلدون طبازة: «نحن مسرورون بالنتائج التي حققتها استثماراتنا في مجموعة (جيه آر دي)، ما يعزز صحة فرضياتنا حول الإمكانات التي تزخر بها منطقتنا وقدرتها على إنشاء شركات أسواق إلكترونية قابلة للتطور، والوصول إلى مراكز ريادية في عملية التحول الرقمي للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد الإقليمي».

وذكر بيان الشركة أن صفقة الاستحواذ تأتي بعد التزام شركة «جنرال أتلانتك» المتخصصة بالاستثمارات المباشرة، بضخ ما قيمته 120 مليون دولار في «بروبرتي فايندر»، الذي أعلنت عنه في نوفمبر 2018.

وتنسجم الصفقة كذلك مع استراتيجية «بروبرتي فايندر» الرامية إلى توسيع حضور علامتها التجارية في دولة الإمارات، وتعزيز الاستثمار في تطوير أفضل الحلول والمنتجات، والاستفادة من المعلومات والبيانات المتاحة حول أسواق العقارات، كما تأتي بعد أسبوعٍ واحد على إعلان «بروبرتي فايندر» عن زيادة حصتها في شركة «زينجات»، ثاني أكبر بوابة عقارية في تركيا، إلى نحو 40%، وسط توقعات بأن يتم إغلاق هذه الصفقة، واستكمالها بعد استيفاء الشروط المعتادة.