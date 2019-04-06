الذهب يتراجع 3.75 دراهم للغرام في أسبوعين

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. وتأتي تلك الانخفاضات السعرية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بلغ إجمالي التراجع خلال أسبوعين 3.75 دراهم للغرام.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 156.5 درهماً، بانخفاض قدره 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 147 درهماً بتراجع قدره درهمان. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 140.25 درهماً بانخفاض بلغ درهمين، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 120.25 درهماً، بتراجع قيمته 1.75 درهم.

وقال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي أسهم في زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، فضلاً عن تنشيط شراء العملات الذهبية والسبائك الصغيرة الحجم لأغراض الادخار والاستثمار، مؤكداً أن المتعاملين يترقبون تسجيل معدلات تراجع أكبر للإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية. من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب سوني، إن لانخفاضات أسعار الذهب تأثيرات إيجابية على شراء المشغولات الذهبية، إلا أن الإقبال لايزال دون المستويات المتوقعة.

واتفق مسؤول المبيعات في محل «ريجي للذهب والمجوهرات»، مانجيش باليكرا، في أن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً على شراء المشغولات الذهبية، تأثراً بمواصلة تسجيل الذهب انخفاضات سعرية للأسبوع الثاني على التوالي. وأكد أن الانخفاضات السعرية حفزت بعض المتعاملين على الإقبال بحذر على شراء العملات والسبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة، بهدف الادخار والاستثمار، فيما يتوقع أن تزداد عمليات الشراء في حال تسجيل انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة، أو حتى مع استقرارها عند المعدلات الحالية.

147 درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 22

قيراطاً.