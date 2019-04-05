«نخيل» تضيف 900 موقف سيارات جديد إلى «سوق التنين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، افتتاحها موقف سيارات جديداً متعدد الطوابق في «سوق التنين»، يتسع لـ900 سيارة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر وصولاً سريعاً ومريحاً لـ40 مليوناً من الزوار الذين تستقطبهم السوق كل عام.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم إنشاء المرفق الجديد تلبية للطلب المتزايد من العملاء في مركز التجزئة المشهور عالمياً، ليرفع بذلك العدد الإجمالي لمواقف السيارات في «سوق التنين» إلى أكثر من 9000 موقف.

ويأتي ذلك عقب افتتاح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، السبت الماضي، المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع «إنترناشيونال سيتي» (المدينة العالمية)، البالغة كلفته الإجمالية 400 مليون درهم، وتسهم شركة «نخيل» في تمويله بقيمة تصل إلى 201 مليون درهم.

ويعد موقف السيارات الجديد جزءاً من المرحلة الثالثة للتوسعة في «مدينة التنين»، البالغة كلفتها 169 مليون درهم، وتضم أيضاً مجمعاً لصالات العرض للبيع بالتجزئة.

يشار إلى أن «مدينة التنين» تضم حالياً «سوق التنين» و«سوق التنين 2» وفندق «إيبيس ستايلز»، إلى جانب مشروعين، كلاهما تحت الإنشاء، هما «أبراج التنين»، أول مشروع سكني في المجتمع، وفندق «بريمير إن».