«الإمارات دبي الوطني» يوفِّر 20% من تعديل صفقة شراء «دينيز بنك» التركي

المصدر: شريف اليماني - دبي

كشف بنك الإمارات دبي الوطني، لـ«الإمارات اليوم»، أمس، أنه أعاد صياغة اتفاق شراء 99.85%، من أسهم «دينيز بنك» التركي، المملوكة لـ«سبير بنك» الروسي.

وأكد أن إعادة صياغة تلك الاتفاقية ستوفر على «الإمارات دبي الوطني» نحو 20% من قيمة الصفقة الأولية، وذلك بناء على سعر الليرة التركية في تاريخ الصفقة، التي جرى الاتفاق عليها في مايو 2018، وسعر الليرة الحالي، وبنود أخرى تتضمنها الاتفاقية الجديدة، التي جرى توقيعها أول من أمس.

وأضاف أنه، في حال انخفاض قيمة الليرة التركية أكثر عند تنفيذ عملية الشراء، سيكون الوفر لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر، والعكس صحيح.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ الجديدة نحو 15.48 مليار ليرة تركية، تعادل نحو 2.76 مليار دولار (10.13 مليارات درهم)، فيما تبلغ صفقة الاستحواذ القديمة نحو 14.6 مليار ليرة تركية، تعادل وقتها 3.2 مليارات دولار (11.74 مليار درهم)، وذلك وفقاً لحسابات «الإمارات اليوم».

وتوقع البنك أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2019، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، مشيراً إلى أن رأسمال البنك التركي يصل إلى 15.51 مليار ليرة تركية، بموجب معايير هيئة التنظيم والإشراف على البنوك الموحدة، وذلك في 31 ديسمبر 2018.