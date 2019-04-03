«أراضي دبي»: الرهن العقاري الإلكتروني من خلال البنوك بدءاً من أبريل

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بدء إطلاق الرهن العقاري الإلكتروني، بالتعاون مع البنوك، اعتباراً من أبريل الجاري، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدائرة لخفض نسبة المراجعين، وتقليص الإجراءات المتبعة إلى خطوة واحدة عبر نافذة واحدة، ما يصب في مصلحة التوجه العام لحكومة دبي، ومبادرة «10x» التي تسهم في تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل.

وأوضحت الدائرة أن تسجيل الرهن العقاري في البنك يجعل الإجراء يبدأ وينتهي في البنك دون الرجوع إلى «أراضي دبي»، إذ تم اختصار خطوة أمين التسجيل، لافتة إلى أن البنك سيقوم بالرهن، ثم يطلب «الموافقة» عبر الولوج إلى النظام الالكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، ثم يتم التدقيق والاعتماد من قبل الدائرة عبر النظام نفسه.

وأكدت «أراضي دبي» أن هذه الخطوة تعتبر بداية للتعاون بين الدائرة والبنوك المحلية في ما يتعلق بعمليات الرهن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات المتوقع اتخاذها في الفترة المقبلة في ما يتعلق بتعهيد بعض المعاملات للبنوك المحلية، لإسعاد المتعاملين والمستثمرين، ولتكون تجربة ورحلة المتعامل حسب توقعاتهم، وبناء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لنكون في المركز الأول.

ولفتت الدائرة إلى تدريب المعنيين في جميع البنوك المحلية على إجراءات الرهن الإلكتروني من خلال ورش عملية مع الدائرة، مؤكدة أن هذا الإجراء الجديد سيفيد المواطنين والمقيمين والمستثمرين الراغبين في تسجيل الرهون العقارية.