«أبريل دبي».. تجارب ترفيهية من وحي العشرينات على وقع الموسيقى الكلاسيكية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر دبي، مدينة الأنشطة والفعاليات، لسكانها وزوارها العديد من الخيارات للترفيه عن أنفسهم، والاستمتاع مع أفراد عائلاتهم والأصدقاء بأجمل الأوقات. وينظّم مركز التعلُّم التفاعلي في حديقة خور دبي، خلال أبريل الجاري، برنامجاً يمتد على مدار الأسبوع، يتضمن الترفيه والأنشطة الهادفة إلى السعادة والاستكشاف، عبر سلسلة من المعارض التي تغطي التخصّصات المختلفة، مثل علوم الأرض والثقافات العالمية والعلوم الحيّة والبيئية في مدينة الطفل، فيما يدعو «ذا جامجار»، الاستوديو التفاعلي في حي السركال الفني، الأطفال لإطلاق العنان لإبداعاتهم في ورشة عمل مليئة بالمرح لتعلم كيفية إبداع فنون تلصيقية للحيوانات، إلى جانب ورش عمل متعددة، حيث يمكن للأطفال تحسين مهاراتهم في القراءة، والاستمتاع بحصة إبداعية للرسم في وقت واحد، ورسم القصة باستخدام الألوان المائية، كما يمكن للأطفال قضاء أمسية مع «أليس» وأصدقائها الخياليين على متن سفينة «كوين إليزابيث 2» العائمة في دبي، ومشاهدة العرض المميز بعنوان «أليس».

ويعود معرض «فنون العالم دبي» الأكبر في المنطقة بنسخته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة فنانين من أكثر من 30 دولة يقدّمون 3000 قطعة فنية تراوح بين الفن التجريدي، والسائل، والتكعيبي، والوسائط المتعدّدة. كما يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين الإماراتيين، الذين يقدّمون اللوحات الفنية السريعة وفن الخط العربي لتلبية كل الأذواق.

ويحتفل مهرجان الموسيقى العربية البديلة «وصلة»، بأحدث نسخة له في برج بارك خلال الشهر الجاري في «داون تاون دبي»، بمشاركة العديد من الفرق الموسيقية من منطقة الشرق الأوسط، إذ يجمع المهرجان الفنانين الناشئين الذين يمثلون تنوع الأصوات والثقافات.

أما الألعاب الحكومية فهي أول بطولة حكومية تهدف إلى تحفيز التعاون وروح الفريق بين موظفي الحكومة، حيث أُطلقت هذه البطولة العام الماضي بهدف تعزيز دور الرياضة في دبي. وستتنافس الفرق خلال البطولة في ملعب لاجتياز العوائق، تم تحضيره خصيصاً في «كايت بيتش»، فيما تقدّم فعالية «برج العرب سويم» إمكانية السباحة في مسابح مميزة مع عشاق السباحة من كل أنحاء المدينة للاستمتاع بإطلالات الفندق الفاخر.

وخلال أبريل أيضاً، سيشهد سكان دبي سباق القفال للسفن الشراعية التراثية، الذي كان ولايزال من أبرز أحداث جدول الرياضات المائية في دبي، إحياء لأيام صيد اللؤلؤ الغابرة، ويُعتبر هذا السباق المخصص للسفن الشراعية المحلية مصدر فخر واعتزاز للمشاركين فيه. وكان السباق قد أقيم أساساً على شرف الغواصين الإماراتيين الشجعان، الذين لعبوا دوراً رئيساً في تطوير دبي كميناء تجاري دولي.

أما إذا كنتم تهوون الركض مسافات طويلة، فما عليكم إلا ارتداء أفضل الأحذية الرياضية لديكم، والتوجه إلى استاد «ذا سيفنز» للجري على طريق الصحراء، حيث يضم السباق الرابع من سلسلة سباقات الجري لموسم 2018-2019 مشتركين من مختلف القدرات.

ويشهد شهر أبريل الفعالية الختامية لسلسلة «سوبر سبورتس 5» للجري، وهي مجموعة من السباقات التي يستضيفها ملعب «ذا تراك» للغولف في ميدان، إذ كان شارك في الفعاليات السابقة العديد من عشاق الرياضة من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

ويُقام سباق الجري العائلي «سكيتشرز بيرفورمانس فاميلي ران» للمرة الثالثة والأخيرة في 26 أبريل الجاري، في مجمّع حمدان الرياضي، الذي يتيح مسافات مختلفة مع العائلة، كما يتيح السباق الاختيار بين مسافة 2.5 كيلومتر، وخمسة كيلومترات، و10 كيلومترات، وهو معتمد من الرابطة الدولية للماراثونات وسباقات المسافات الطويلة والاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتستضيف سلسلة الموسيقى الكلاسيكية بتنظيم من لجنة دبي للحفلات مجموعة من الحفلات لأبرز الموسيقيين في حول العالم. وتقدّم فرقة عازفي الساكسوفون الرباعية «أمستيل كوارتيت» مجموعة من ألحان البوب والجاز والموسيقى الكلاسيكية والعالمية، في حين تدور أحداث مسرحية «جست لايك ذات» الكوميدية في دبي الحديثة، وتعرض المسرحية في حي السركال الفني، وتتناول قصة كاتب إماراتي، ورجل أعمال بريطاني، ورائد أعمال أوروبي، ومضيفة طيران لبنانية، وحارس من جنوب الهند، وموظف في بنك استثماري مجهول الجنسية، يعيشون في طابق مشترك في أحد مباني أبراج بحيرات جميرا.

وفي أبريل أيضاً، يمكن العودة بالزمن إلى فترة تتميز بالفخامة والرفاهية والشباب في «كوين إليزابيث 2»، إذ تدعو السفينة العائمة الأولى والوحيدة في دبي الزوار لتجربة من وحي عصر العشرينات ضمن فعالية «غاتسبي: ذا إيمرسيف إكسبيرينس»، لقضاء أمسية مليئة بالملابس الفاخرة والمجوهرات والبدلات والقبعات لإعادة إحياء أجواء الرواية الكلاسيكية على متن السفينة.

وبعد موسم ناجح في عام 2018، تعود سلسلة حفلات موسيقى في الاستوديو إلى «دبي أوبرا» لتقدم ستة عروض عالمية.

- يقام سباق الجري العائلي

للمرة الثالثة في 26 الجاري.