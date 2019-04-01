أصحاب رخصة تاجر يسوقون منتجاتهم في «يوم الأم»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، فعالية يوم الأم، بمشاركة أصحاب رخصة تاجر لعرض وتسويق منتجاتهم المتنوّعة للموظفين والجمهور من الزوّار.

ويأتي تنظيم الفعالية تجسيداً للدور المهم الذي تسهم به الأم في حياة المجتمع، وإدراكاً لأهمية الوظائف المجتمعية التي تؤديها الأم.

وشارك أصحاب رخصة تاجر بمنتجاتهم المتنوعة في فعاليات يوم الأم، وذلك في إطار الحرص على تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص، الأمر الذي يعزّز من القدرة التنافسية واستدامة مشروعاتهم في إمارة دبي.

وكان أصحاب رخصة تاجر الذين شاركوا في فعاليات يوم الأم، شاركوا في فعالية «حديقة المأكولات» التي نظمتها أخيراً النيابة العامة في دبي والتي استمرت على مدى يومين، ضمت أجود أصناف الطعام والمشروبات النابعة من ثقافة الشعوب حول العالم.

وجاءت الفعالية، تجسيداً لمبدأ الانفتاح على مختلف الثقافات في إطار عام التسامح الذي يُنمي معاني الاحترام وتقبل الآخر لكل أطياف المجتمع.

وشارك أصحاب المشروعات الوطنية والحاصلون على رخصة «تاجر» بأفكارهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم في تقديم أصناف مختلفة من الطعام المحلي والعالمي خلال فعالية «حديقة المأكولات»، حيث تنوّعت قائمة المأكولات والمشروبات من الحلويات والسكاكر والموالح والأكلات الشعبية، والمشروبات الباردة والساخنة والعصائر.

يشار إلى أنه يمكن الحصول على رخصة «تاجر» في دقائق من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني DEDTrader.ae واتباع خطوات التسجيل.