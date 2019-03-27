«كيان».. من أعلى ناطحات السحب في دبي ويلتف بزاوية 90 درجة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتميز برج «كيان» بتصميمه اللولبي الذي يمنحه مظهراً خارجياً فريداً، وهو من أعلى ناطحات السحاب في إمارة دبي، إذ يصل ارتفاعه إلى 306 أمتار، ويتألف من 73 طابقاً. يقع برج «كيان» الذي طورته شركة «كيان» للاستثمار والتطوير العقاري في منطقة «مرسى دبي»، ونال شهرته بالنظر إلى تصميمه النادر الذي يجعله يلتف بزاوية 90 درجة، ويمنحه شكلاً قل نظيره في دولة الإمارات.

تم تصميم «كيان» من طرف «مجموعة سكيدمور أوينغز وميريل المعمارية»، وهي التي صممت «برج خليفة» في دبي، و«برج ترمب» في مدينة شيكاغو الأميركية.

تم افتتاح برج «كيان» عام 2013، وتم تصميم غرفه بطريقة لن تسمح لأشعة الشمس بأن تؤثر فيها بشكل مباشر، نتيجة وجود لوحات معدن «التيتانيوم» على الأعمدة الخرسانية المصبوبة في المكان، التي ساعدت مع اللوحات المتداخلة المتكررة على وقف اختراق أشعة الشمس داخل الوحدات. عرف البرج باسم برج «إنفينيتي» قبل افتتاحه، وتم تغيير الإسم إلى «كيان»، لأن المطور رأى أنه يوجد أكثر من برج باسم «إنفينيتي»، فضلاً عن أنه أراد أن يربط اسم شركته بمشروعه الذي رأى أنه فريد من نوعه.